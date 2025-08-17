´Recuperan´ alumnos facultad

Para tratar de recuperar las instalaciones que desde hace más de tres meses están tomadas por paristas, un grupo de estudiantes ingresó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) luego de romper candados y parte de la malla ciclónica.

Esto derivó en un breve enfrentamiento, en el que hubo empujones y un alumno fue rociado con polvo de extintor.

Los alumnos exigieron la entrega pacífica de las instalaciones después de que la mayoría de la comunidad estudiantil votó a favor de concluir el paro.

Sin embargo, los integrantes de la asamblea de Ingeniería desconocieron dicha votación y señalaron que entregarían aulas y oficinas hasta que se realicen trabajos de mantenimiento.

Ante la negativa, alrededor de 30 alumnos que piden el regreso de actividades presenciales ingresaron a la Facultad luego de romper con cizallas los candados de una puerta y la malla perimetral.

Al lugar llegó Jorge Vázquez, Secretario de Gobernanza Universitaria de la UAEMéx, y otros funcionarios del Gabinete Universitario, quienes ingresaron para tratar de mediar entre alumnos y paristas.

"En cuanto nos enteramos, operamos para que viniera Seguridad Universitaria para la protección y resguardo de toda la comunidad estudiantil, pedimos pasar para dialogar y llegar a un acuerdo", comentó Vázquez.