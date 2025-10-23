Alumno asesina a maestra por darle mala calificación

La violencia en México se mete hasta los salones de clase. Fabiola Ortiz Medina, maestra y psicóloga, fue asesinada a balazos por uno de sus estudiantes frente al Colegio de Bachilleres 6, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, en el Estado mexicano de Oaxaca, el pasado miércoles. La principal línea de investigación apunta a un desacuerdo por una mala calificación.

Ortiz Medina fue atacada a plena luz del día, cuando llegaba al colegio a dar clases a las 15.00 horas. Estacionaba su auto frente a la escuela, cuando se acercó un joven que disparó contra ella en varias ocasiones. Ese mismo día, la Fiscalía informó de que estaba trabajando en la investigación con perspectiva de género.

El fiscal del Estado, José Bernardo Rodríguez, ha asegurado este martes a medios locales que la investigación "está muy avanzada". Sin dar detalles de la identidad del agresor, ha confirmado que se trata de un estudiante: "Hasta ahora nuestra línea principal tiene que ver con un problema al interior de la institución académica (...) Es un tema de una calificación".

Alumnos y vecinos del municipio, ubicado en la región Sierra Sur, despidieron a la profesora en un homenaje este viernes. "Su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste", se escucha en un video publicado en redes sociales. Por su parte, los docentes piden justicia. La directora del colegio, Verónica Hernández, publicó un mensaje: "Faltará una maestra, una mujer, pero sobre todo una madre le hará falta a sus hijos". El sindicato de trabajadores de la institución exigió a las autoridades "esclarecer el artero asesinato".

Violencia en las escuelas

No es la primera vez que una agresión de este tipo sacude a las escuelas mexicanas. En 2017, un estudiante de 15 años abrió fuego en su salón de clases de un colegio privado en Monterrey, hiriendo a su profesora y a varios compañeros antes de suicidarse. Dos años después, un niño de 11 años en Torreón, Coahuila mató a su maestra y luego se quitó la vida. En casos más recientes, el pasado septiembre, alumnos del Cetis 78 de Altamira, Tamaulipas, golpearon brutalmente a su director durante una protesta escolar por casos de acoso y negligencia. En las imágenes del ataque, grabadas por los propios estudiantes, se ve cómo el hombre recibe una cascada de puñetazos, patadas y golpes en la cara.

En México, la portación de armas está restringida, pero los episodios de violencia escolar suelen reabrir el debate sobre el programa Mochila Segura, que proponía revisar las pertenencias de los alumnos al ingresar a clase. La medida fue abandonada después de que la Suprema Corte y organismos de derechos humanos consideraran que violaba la privacidad de los estudiantes, y que convertía a los docentes en vigilantes sin herramientas ni protocolos claros.



