Alumna golpea a compañero y agrede a profesora en pleno salón de clase en Nayarit

De acuerdo con la información difundida por la cuenta de Twitter @QuePocaMadreMex, los hechos ocurrieron en un Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) en Nayarit, luego de que una alumna reaccionara violentamente contra su compañero de clases y contra su profesora cuando este intento defender a la docente, luego de que presuntamente se le pidiera dejar de ocupar su celular en clase.

En el material difundido se puede ver a una joven abofetear a su compañero frente al salón, por lo que los demás alumnos comienzan a gritarle desde sus lugares que lo deje.

"¡Ey, cálmate!" se escucha decir a un alumno que presenció la agresión.

Graba el momento

La profesora se encuentra grabando el momento, presuntamente para registrar la agresión por parte de la alumna.

Hasta ese momento, el alumno no había reaccionado, hasta que su compañera lo tomó del cabello y le dio otra bofetada, lo jaló con ambas manos del cabello, fue entonces que el joven se preparó para aplicarle una maroma a su compañera, por lo que también la tomó del cabello y del brazo, y le dio la vuelta para arrojarla contra el suelo. Mientras tantos, los demás alumnos continuaban gritando "¡Para!".

De inmedianto, la alumna se levanta del suelo y le hace frente a su compañero, por lo que él le dice "A mí no me vuelvas a tocar, eh", pero la alumna hace caso omiso y lo vuelve a golpear en la cara, por lo que éste la empuja y la hace caer de nuevo. En ese momento, la profesora se interpone entre los dos y pide que le hablan a alguien, al parecer, para calmar el pleito, mientras trata de abrazar por la espalda a la alumna.

"A ver, te queremos ayudar, pero tú no te dejas ayudar", dice la profesora a la alumna.

En ese momento la alumna aprovecha para tomar de su trenza a la profesora, quien continúa tratando de comunicarse por celular con alguien para que la auxilien; "¡Graben, graben, graben!" le dice la maestra a sus alumnos, mientras ella continúa hablando con la joven, que no suelta su cabello.

"Queremos apoyarte y tú no te dejas, no te dejas, no te dejas ayudar, ya se había hablado contigo, ya se había hablado con tu mamá y no quieres entender", dice la profesora mientras le acaricia la cabeza a la alumna, que no deja de mirarla mientras le jala el cabello.

Cuando la maestra consigue que le contesten la llamada, pide a la persona que la atiende que urge su presencia en el lugar de los hechos.

"Me urge que vengas a primero A, esta niña, ya sabes, golpeó a un niño, a mí me tiene agarrada del cabello así que ¿qué vas a hacer?", cuestiona la profesora a su interlocutor.

El video ya acumula diversas reacciones entre comentarios de usuarios que opinan que el alumno no debió reaccionar así y otros que dicen que la reacción del joven se trata de igualdad, pues actuó en defensa propia dando lo que recibió.

Derechos Humanos de Nayarit ordena investigar agresión

Respecto al video la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit emitió un comunicado en el que ordenó investigar las "acciones u omisiones de naturaleza administrativa que pudieran atribuirse a personas servidoras públicas adscritas al Plantel Educativo, que pudieran constituir presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad estudiantil", luego de señalar que la profesora sólo se limitó a grabar la agresión sin intentar mediar el problema.