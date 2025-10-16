Dan de alta a último paciente hospitalizado por explosión de pipa

Dan de alta al último paciente hospitalizado por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa.

Amauri, la última persona que permanecía hospitalizada en el Hospital Regional 'General Ignacio Zaragoza' del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue dado de alta luego de varios días de recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información del propio instituto, el paciente fue uno de los lesionados que resultaron afectados durante el incidente y permaneció bajo observación médica hasta su completa recuperación.

El hecho fue destacado por Martí Batres, director del ISSSTE, a través de su cuenta de X.

Tras recibir el alta médica, Amauri regresó a su hogar, cerrando así la etapa hospitalaria de atención a las víctimas derivadas del suceso.

El ISSSTE expresó su reconocimiento al personal médico y de enfermería del hospital por su labor y compromiso en la recuperación de los pacientes afectados, así como a las instituciones que participaron en las labores de emergencia y atención inmediata.

Señaló que con la recuperación de Amauri, se da por concluida la atención hospitalaria relacionada con los hechos del Puente de la Concordia, mientras las autoridades continúan con los trabajos de peritaje e investigación para determinar las causas del incidente.

El hecho también fue destacado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la dependencia capitalina escribió:

"Hoy celebramos una noticia que nos llena de esperanza: una persona más ha recibido el alta médica. Cada recuperación es un paso más hacia adelante y una muestra de fortaleza".