Dan de alta a seis lesionados del descarrilamiento del Interoceánico

En seguimiento a la atención que reciben las personas lesionadas tras el incidente del Tren interoceánico, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó que tres pacientes que se encuentran en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca son atendidos por especialistas en traumatología y en cirugía cardiotoráxica.

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia indicó que ocho personas permanecen hospitalizadas en las siguientes unidades: tres personas en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz; tres personas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; y dos personas en el Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso".

Ayer por la noche, la institución médica expresó que, debido a su mejoría, seis pacientes que se encontraban en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz fueron dados de alta.

"Las y los pacientes se llevan a casa todos los medicamentos necesarios para continuar con su tratamiento médico, además tendrán seguimiento puntual en consulta externa. Se les atenderá en las especialidades de medicina interna, psicología, traumatología y ortopedia, entre otras especialidades que cada uno requiera", aseguró.

Esto, luego del descarrilamiento en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, donde perdieron la vida 13 personas y se registraron alrededor de 100 heridos, ocurrido el pasado 28 de diciembre en inmediaciones del poblado Nizanda, en Oaxaca.

Se mantienen 10 hospitalizados en el IMSS. Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo indicó que, de 46 personas atendidas por el IMSS, 10 continúan hospitalizadas, dos en el HGZ No. 36 de Coatzacoalcos y cinco en el HGZ No. 2 de Salina Cruz, Oaxaca.

Además, informó sobre traslados a unidades de alta especialidad: un paciente al Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, CDMX; uno a la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en Mérida, Yucatán; uno al Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas, CDMX.

A través de una publicación en su cuenta de X, aseguró que todas y todos cuentan con atención médica garantizada y se mantiene el acompañamiento permanente a sus familiares.