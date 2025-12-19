Megafarmacia compartirá espacio de almacenamiento con el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que es muy probable que la Megafarmacia del Bienestar, a cargo de Birmex, compartirá parte del espacio para que el IMSS lo use como almacenamiento de fármacos para distribuirlos en el Estado de México.

Detalles sobre la colaboración entre Birmex e IMSS

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal señaló que la Megafarmacia del Bienestar seguirá funcionando para la distribución de medicamentos de todo el país.

"¿La función de la Megafarmacia sigue siendo la distribución de los fármacos?", se le preguntó.

"Sí, sigue funcionando para distribuir a todo el país y vamos a informarlo pronto. Es un espacio importante y muy probablemente sea compartido con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a ellos les falta una parte de almacenamiento en el Estado de México y le han pedido a Birmex que pueda utilizar una parte del almacén también para su distribución", respondió.