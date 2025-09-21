El PRI desaparecerá en 2027 por culpa de Moreno, asegura Noroña

El expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, vaticinó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va a desaparecer en 2027 porque, afirmó, el liderazgo de "Alito" Moreno ha convertido al partido en una caricatura.

En su videocharla para redes sociales de este domingo 21 de septiembre, el legislador morenista reconoció al presidente tricolor por "su logro" de haber perdido todas las gubernaturas que retenían en 2018 y, además, expresó que Moreno se ha apropiado "de manera gangsterina" de la dirigencia.

De acuerdo con el senador, el priismo "por más que se lave la cara" representa "cárcel, represión, asesinato y desapariciones forzadas" por casos como la matanza del 2 de octubre de 1968 y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu.

Por tanto, reprochó que durante las décadas de gobernanza ininterrumpida del PRI "nadie hablaba de dictadura".

"Mario Vargas Llosa llegó a decir que era una dictablanda. Todo el mundo sabía que el presidente en turno imponía a su sucesor a dedo y que hacían todo el fraude electoral para imponerlo. La gente ni quería participar en las elecciones porque ya sabían quién iba a ganar. El PRI parecía invencible desde su fundación", aseveró.

Fernández Noroña también criticó al Partido Acción Nacional (PAN) porque, dijo, es el partido que permitió la "usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa", y criticó que los medios de comunicación "callaban en general".

Condenó asimismo que durante el calderonato se protegió al secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien hoy enfrenta una condena casi cuatro décadas de cárcel en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico:

"Las denuncias a Genaro García Luna sobre sus vínculos con el narco eran prácticamente inexistentes. Y a quienes lo señalábamos, nos hacían unas campañas brutales en nuestra contra", agregó.