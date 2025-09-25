Cierran filas van por semiconductores

Los gobiernos de Estados Unidos y México, en coordinación con empresas de tecnología del sector de semiconductores, trabajan en distintos proyectos para depender cada vez menos de las importaciones de semiconductores provenientes de Asia.

Mark Johnson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, comentó que la Administración actual de aquel país no tolerará que naciones como China mantengan el desarrollo de este tipo de tecnología.

"Estados Unidos no tolerará la dependencia de países como China para tecnologías críticas, estamos trabajando para reducir esa dependencia; necesitamos que México (en un futuro) desempeñe un papel clave de esfuerzo (a favor de atraer las inversiones)", comentó.

Al participar en el "Foro de semiconductores México- Estados Unidos. Capítulo 5: Ciudad de México", realizado la tarde de este miércoles en las instalaciones de la Secretaría de Economía (SE), Johnson aseguró que se están tomando medidas para atraer la manufactura de "vuelta a casa" y asegurar el futuro económico.

"Trabajaremos estrechamente con México para garantizar la seguridad económica y nacional de nuestra región. Confió que todos juntos podemos lograr grandes cosas", comentó ante directivos de empresas como Intel, Qualcomm y funcionarios federales.

Por su parte, Rafael Sánchez Loza, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), comentó que ya se trabaja en un plan maestro para fortalecer la presencia de México en esta cadena global tecnológica.

"Estamos con un plan maestro que tiene 26 capítulos de todo lo que tenemos que fortalecer. Necesitamos talento y desarrollo, que las universidades desarrollen los recursos que estamos teniendo. Inversión por parte de empresas nacionales e internacionales. Necesitamos energía y cadena de suministro", comentó a pregunta expresa de este medio.