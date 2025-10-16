Sheinbaum acusa al PAN de buscar nueva alianza con MC, el "MAC-PAN"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que tras la "muerte" del PRI, ahora el Partido Acción Nacional (PAN) está buscando nuevas alianzas con Movimiento Ciudadano (MC), lo que bautizó como "MAC-PAN".

"Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MAC-PAN. Es decir, el PRI ya murió, ahora vámonos por otro lado, para una alternativa".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que esos partidos políticos representan lo mismo. Afirmó que quien dirige hoy al blanquiazul son "los corruptos del Cártel Inmobiliario".

"Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió los principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas".

"¿Pero qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen. En realidad es eso. Son dos proyectos de nación, siguen siendo dos proyectos de nación. Más allá de que ahora digan, el PRI ya, como ya está 'Alito' Moreno, pues ya no representa a nadie. No, no, pero sigue del PAN es lo mismo de antes", añadió.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo acusó que el PAN públicamente se opone a los programas de bienestar, por lo que "están en contra del apoyo al pueblo". Aseguró que el PAN quisiera que todos los adultos mayores reciban la Pensión del Bienestar y que trabajen hasta los 90 años.