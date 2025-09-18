México y Canadá refuerzan alianza en seguridad y comercio rumbo a revisión del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO 18-Sep-2025 .- Los Gobiernos de México y Canadá acordaron un plan que incluye diálogo de seguridad para luchar contra el crimen y confiaron en que revisión de T-MEC sea positiva.

En conferencia de prensa, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, destacó el fortalecimiento de una alianza estratégica integral en áreas clave como comercio, seguridad, medioambiente y migración.

"Vamos a crear un nuevo diálogo de seguridad para luchar contra el crimen organizado transnacional, la trata de personas y el tráfico de personas", dijo en Palacio Nacional.

El Mandatario canadiense reconoció también la solidaridad de México durante la pasada temporada de incendios forestales.

"Quisiera aprovechar esta oportunidad, a nombre de todos los canadienses, para agradecerle, señora Presidenta, y al pueblo mexicano, el apoyo que los bomberos mexicanos brindaron a Canadá este verano", mencionó.

Al referirse a los preparativos para el Mundial de 2026, que será organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos, el Primer Ministro agradeció el regalo de Sheinbaum una pelota artesanal.

"El Mundial hará que podamos construir más infraestructura, que incluye mucho más de lo que durará el pitido del último partido".