Inician procesos de consultas públicas para el T-MEC

Durante los procesos de consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el País puede aprovechar para movilizar a sus aliados en Estados Unidos, propuso el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Los aliados van desde las empresas hasta los legisladores e incluso centros de investigación, destacó el Imco en su análisis "Rumbo a la revisión del T-MEC".

"(Puede) aprovechar las consultas públicas en Estados Unidos para movilizar a los aliados de México en ese país, incluidas empresas mexicanas con operaciones relevantes en ese país, empresas estadounidenses con operaciones relevantes en México, legisladores clave, cámaras empresariales, centros de investigación y gobiernos estatales", detalló.

México y Estados Unidos iniciaron ayer sus procesos de consultas públicas con el fin de recopilar comentarios, pruebas y propuestas de ciudadanos, empresas, organizaciones y especialistas.

En el País no existe una obligación legal de llevar a cabo este proceso, pero Estados Unidos se deben seguir los términos exigidos por la Ley para la Implementación del T-MEC de ese país.

Mientras que Canadá abrirá su proceso de consultas en los próximos días, donde tampoco existe una obligación legal.

Cabe recordar que en 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores (Global Affairs Canada) lanzó una consulta pública con el objetivo de reunir opiniones de empresas, sindicatos, organizaciones civiles y ciudadanos sobre el desempeño del Tratado, pero fue antes de la actual administración del primer ministro Mark Carney, la cual anunció que llevará a cabo su propio proceso de consultas este otoño.

Se trata de la primera revisión sexenal que iniciará el primero de julio de 2026 de acuerdo con los términos establecidos en su artículo 34.7 del T-MEC.

Para el caso de México, será el 15 de noviembre próximo la fecha en la que se cumplirá el plazo de 60 días para enviar comentarios y recomendaciones de manera física o electrónica.

Por su parte, Estados Unidos dio un plazo de sólo 45 días para enviar comentarios a través del portal oficial y para solicitar participación en la audiencia pública, por lo que para esos procesos se tiene como fecha límite el 31 de octubre de este año.

El Imco también propuso relanzar el "cuarto de junto" como mecanismo de coordinación entre Gobierno y sector privado, en el cual participarían cámaras industriales y representantes de todos los sectores ligados al sector exportador para facilitar el intercambio de información y propuestas.

Como tercer punto, consideró necesario organizar audiencias por parte de la Comisión de de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC del Senado de la República para tener un espacio de intercambio de ideas.