Nombran nuevo secretario de Seguridad en Michoacán

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció a través de sus redes sociales el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que será presidida por José Antonio Cruz Medina.

El mandatario escribió que su llegada impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado?

José Antonio Cruz Medina es un experto en inteligencia y seguridad según el portal del gobierno del estado. Cruz Medina es licenciado en Derecho, con posgrado en Derecho Civil, maestría en Criminalística y doctor Honoris Causa.

Posee una trayectoria de más de dos décadas en labores operativas, inteligencia táctica e investigación policial, llegando a desempeñarse como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado. Su experiencia incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California, así como director en la Guardia Nacional, donde estuvo comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro a cargo del área de investigación de campo.

¿Qué formación internacional tiene José Antonio Cruz Medina?