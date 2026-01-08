Ciclogénesis explosiva afecta a Europa por la borrasca Goretti

El invierno en Europa ha mostrado su rostro más severo. La combinación de nieve, placas de hielo y temperaturas bajo cero ha alterado la vida cotidiana en varios países, provocando accidentes, cierres de infraestructuras y una creciente preocupación ante la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico de alto impacto.

En París, la jornada comenzó bajo un espeso manto blanco que transformó por completo el paisaje urbano. Las escuelas suspendieron actividades y varios servicios públicos redujeron su funcionamiento. Aunque la imagen invernal resultó llamativa, el frío extremo complicó los desplazamientos y colapsó la rutina diaria de miles de personas.

¿Qué es la ciclogénesis explosiva?

Mientras gran parte del continente intenta recuperarse, los servicios meteorológicos de Europa han emitido alertas por la aproximación de la borrasca Goretti, un sistema que, según los expertos, presentará un proceso conocido como ciclogénesis explosiva. Pero ¿qué significa este fenómeno? Aquí te lo explicamos.

La ciclogénesis explosiva es un término meteorológico que describe el fortalecimiento acelerado de una borrasca. Este proceso ocurre cuando la presión atmosférica desciende de forma brusca en pocas horas, lo que provoca un incremento en la intensidad del viento, las lluvias y, en algunos casos, las nevadas.

Impacto de la borrasca Goretti en el invierno europeo

En el contexto europeo, estas borrascas cumplen una función similar a la de los ciclones en otras latitudes. Suelen formarse durante el invierno en el Atlántico Norte y pueden generar temporales de gran intensidad al desplazarse hacia el continente.

Los sistemas de baja presión se caracterizan por una circulación de vientos alrededor de un núcleo central. Cuando este sistema se intensifica de manera extraordinariamente rápida, libera una gran cantidad de energía atmosférica en muy poco tiempo.

En el caso de la ciclogénesis explosiva, los pronósticos apuntan a una caída acelerada de la presión atmosférica, lo que favorece ráfagas de viento más violentas y precipitaciones abundantes a lo largo de su trayectoria.

Alertas meteorológicas por la llegada de la borrasca Goretti

La evolución de la borrasca Goretti mantiene en alerta meteorológica a varios países de Europa. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), su impacto dejará episodios de niebla, lluvias persistentes y un fuerte temporal marítimo en el mar Cantábrico, donde el oleaje podría alcanzar alturas considerables.