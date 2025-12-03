Frente frío 17 se intensifica en norte y centro de México

El frente frío número 17 y un sistema frontal que avanza por el noroeste intensificarán hoy el descenso de temperaturas en el norte y centro del país, con heladas más severas y probabilidad de nieve o aguanieve en regiones altas de tres estados.

¿Cómo afectará el frente frío número 17 a las temperaturas?

Para este día, de acuerdo con el informe diario del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronostica ambiente de frío a gélido con mínimas de -10 a -5 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango. También habrá valores de -5 a 0 grados con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En regiones altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo se esperan mínimas de 0 a 5 grados.

Acciones de Protección Civil ante el descenso de temperaturas

El SMN anticipa caída de nieve o aguanieve en sierras del sur de Chihuahua, Durango y Sinaloa, debido a la interacción del frente número 17, una vaguada en niveles medios y altos, un río atmosférico y el aporte de humedad desde el Pacífico, Golfo de México y Caribe.

Además del frío, continuarán las lluvias, pues se esperan precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Habrá chubascos en Sonora, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en 13 estados más. Las autoridades advierten que estos eventos podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Detalles sobre las lluvias y heladas en el país

Los vientos también se mantendrán intensos. Se prevén rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua y Durango. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec habrá viento del norte de 50 a 70 kilómetros por hora, mientras que en Tamaulipas y Veracruz se esperan rachas del sur de 30 a 50 kilómetros por hora. De igual forma, en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila habrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, junto con oleaje de hasta 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

Por estas condiciones, Protección Civil recomienda abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También pide seguir los avisos del SMN, así como las indicaciones de autoridades estatales ante riesgos por viento, oleaje o posibles nevadas.