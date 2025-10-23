Frente frío 10 en México: ¿cuándo entra y a qué estados afectará más?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtieron este 23 de octubre sobre la llegada de un nuevo frente frío a territorio mexicano.

Se trata del Frente Frío número 10, el cual tendrá efectos en el estado del tiempo, generando lluvias, vientos y un descenso paulatino de temperaturas en algunos estados de la república mexicana.

¿Cuándo entra el frente frío número 10 en México?

De acuerdo con el SMN, se espera que el Frente Frío número 10 llegue a México el viernes 24 de octubre y continúe su recorrido por el país hasta el domingo 26 de octubre. Se prevé que su paso afecte de manera significativa las condiciones meteorológicas del norte y noreste de la República.

¿A qué estados afectará el frente frío 10?

El Frente Frío 10, que ya se aproxima a la frontera norte del país, afectará principalmente a los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Para este 23 de octubre, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura interactuarán con este frente frío, originando fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos con descargas eléctricas y lluvias puntuales en estas regiones.