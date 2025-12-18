Frente frío 22 provocará temperaturas de hasta-10 grados

Este jueves y viernes, el frente frío número 22 provocará lluvias, fuertes rachas de viento y heladas, y, por su avance entre canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, el ambiente se mantendrá en condiciones irregulares en gran parte del país.

¿Qué efectos tendrá el frente frío 22 en México?

Así lo indica el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que reporta para hoy lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas al sur y centro del país. Prevê lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chiapas, Campeche y Quintana Roo e intervalos de chubascos en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán. En el centro del país, incluida la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, se esperan lluvias aisladas.

Al mismo tiempo, el frente frío 22 provocará rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la costa occidental de Baja California se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura, por lo que se recomienda precaución a la navegación menor.

Detalles sobre las temperaturas mínimas y heladas

El ambiente frío a muy frío se mantendrá durante las mañanas y noches sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas. Para la madrugada del viernes se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, los valores oscilarán entre 0 y 5 grados.

En el transcurso del día, el frente frío se extenderá desde el norte del golfo de México hasta el noreste del país y mantendrá su interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste lo que generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Acciones de las autoridades ante el frente frío 22

Ese día también se prevé un evento de norte, con viento de componente norte y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz. Las autoridades del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil recomiendan tomar precauciones, ya que las lluvias fuertes podrían provocar incrementos en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.