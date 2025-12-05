Frente frío 18 provoca lluvias y bajas temperaturas en México

El frente frío 18 permanecerá estacionario sobre el noreste y oriente del país y mantendrá un patrón de lluvias y descenso de temperatura en más de 25 estados. La interacción con un río atmosférico, una vaguada en niveles medios y altos y un canal de baja presión en el sureste favorecerá condiciones inestables a lo largo del día, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué estados se verán afectados por el frente frío 18?

El informe diario del Servicio indica que para hoy se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. En Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo habrá chubascos de 5 a 25 milímetros.

Además se registrarán lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por ello, las autoridades pidieron atender los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante posibles afectaciones.

Acciones de la autoridad ante el clima inestable

El ambiente permanecerá frío en sierras del norte y centro del país con mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan valores de -5 a 0 grados. En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca se prevén temperaturas de 0 a 5 grados.

También hay condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua por este motivo, las autoridades de Protección Civil recomendaron abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y brindar atención especial a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el norte y occidente del país se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. Durante la mañana continuará el viento del norte en Tamaulipas, Veracruz y el istmo de Tehuantepec con rachas de hasta 60 kilómetros por hora que disminuirán por la tarde. En el Pacífico norte se prevén vientos de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Guanajuato, así como en las costas de Sinaloa y Nayarit.