"Minitormenta" tropical Mario se forma en el Pacífico mexicano, se espera que genere lluvias

"Minitormenta" tropical Mario se forma en el Pacífico mexicano, se espera que genere lluviasMario fortalecerá y se esperan precipitaciones en Jalisco
La tormenta tropical Mario se formó el viernes frente a las costas del Pacífico mexicano y se prevé que produzca vientos, lluvias y posibles inundaciones repentinas, según los pronosticadores.
Mario fue descrita como "minitormenta" en el aviso matutino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), pero tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora). Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a aproximadamente 23 kilómetros por hora (14 millas por hora).
Se emitió una alerta de tormenta tropical para partes del estado de Michoacán; desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo.
El servicio meteorológico con sede en Miami informó que Mario se ubicaba a unos 145 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, México, y a unos 97 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas.
Los meteorólogos prevén que la tormenta tropical se fortalecerá en los próximos días.
Se estiman precipitaciones de alrededor de entre 2,5 y 8 centímetros principalmente para el estado de Jalisco hasta la mañana del sábado. Las áreas elevadas podrían experimentar inundaciones repentinas. Se esperaban condiciones ventosas el viernes para las áreas costeras en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima.