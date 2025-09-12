"Minitormenta" tropical Mario se forma en el Pacífico mexicano, se espera que genere lluvias

La tormenta tropical Mario se formó el viernes frente a las costas del Pacífico mexicano y se prevé que produzca vientos, lluvias y posibles inundaciones repentinas, según los pronosticadores.

Mario fue descrita como "minitormenta" en el aviso matutino del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), pero tenía vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora). Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a aproximadamente 23 kilómetros por hora (14 millas por hora).

Se emitió una alerta de tormenta tropical para partes del estado de Michoacán; desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo.

El servicio meteorológico con sede en Miami informó que Mario se ubicaba a unos 145 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, México, y a unos 97 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas.

Los meteorólogos prevén que la tormenta tropical se fortalecerá en los próximos días.