Amenazan 2 huracanes a las costas mexicanas

MIAMI, Florida

El huracán Lorena se intensificaba el miércoles frente a la costa de la península de Baja California en México y se amplió el aviso de tormenta tropical para partes de la zona, según los meteorólogos.

Se espera que el meteoro continúe ganando fuerza a lo largo del día y se pronosticaron lluvias intensas que podrían arrojar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas zonas de la península, explicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

La agencia advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves que podrían ser peligrosos en la zona, especialmente en terrenos más elevados.

Lorena se encontraba el miércoles a unos 185 kilómetros (115 millas) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros/hora (80 mph). Se movía en dirección noroeste a 26 km/h (16 mph).

Se pidió a los residentes en el noroeste de México y la península de Baja California que sigan de cerca el avance del meteoro.

Un aviso de tormenta tropical estaba en efecto en la costa oeste de Baja California Sur, desde Santa Fe hasta Punta Abreojos, según el centro de huracanes.

La trayectoria de Lorena aún era incierta y no se sabe si llegará a tocar tierra en Baja California o continuaría moviéndose por aguas más frías en el océano Pacífico.

Según los pronósticos, Lorena debería debilitarse a tormenta tropical el viernes

Mientras tanto, el huracán Kiko mantenía la categoría 2 con vientos de 175 km/h (110 mph) mientras se movía hacia el oeste sobre aguas abiertas del Pacífico, a unos 2.680 kms (1.665 millas) al este de Hilo, Hawai, según el NHC.

No había alertas o advertencias asociadas a Kiko y no se espera que cause problemas en tierra, añadieron los meteorólogos.

Se espera que el meteoro siga ganando fuerza y Kiko podría convertirse en un huracán al menos de categoría 3 el miércoles.