Este martes 02 de enero se registró un sismo magnitud 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero.

A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sísmica fue activada en la capital del país, minutos antes de que el movimiento telúrico fuera percibido. La alerta telefónica llegó también a otros estados como Jalisco y Tabasco. El sismo se sintió con fuerza en Michoacán y zonas de Guerrero, donde fue el epicentro.

Acciones de la autoridad tras el sismo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina indicó que hasta el momento las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, no reportan afectaciones.

Detalles del sismo y su impacto en la región

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, indicó que continúan el protocolo de atención con vuelo de cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y no se reportan afectaciones.