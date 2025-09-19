Simulacro Nacional 2025: Ciudadanos se unen ante alerta sísmica en CDMX

Este 19 de septiembre de 2025 se cumplen 40 años del catastrófico terremoto de 1985, así como ocho años del sismo de 2017, eventos que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva de los mexicanos.

El segundo Simulacro Nacional en la Ciudad de México contó con la participación de alrededor de 8.1 millones de personas y dejó a una persona lesionada y tres que presentaron crisis de pánico, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.Las cuatro personas fueron atendidos en el lugar de los hechos, sin que requirieron traslado hospitalario, precisó. En este ejercicio se registraron 25 mil 354 inmuebles, la cifra más elevada hasta ahora registrada en un simulacro, indicó la mandataria. "En el marco de los 40 años del sismo de 1985 se ratifica a el simulacro como una de las herramientas principales de prevención en la Ciudad de México", dijo.

Sonaron 99.06% de los altavoces del C5 en CDMX.

Durante el segundo Simulacro Nacional 2025, en la Ciudad de México se activaron 99.06% de los altavoces con el sonido de la alerta sísmica, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada. En la capital del país se cuenta con 13 mil 992 postes con un total de 27 mil 887 altavoces, de las cuales funcionaron el 99.06%. Destacó que el sonido de la alerta también sonó en diversos medios como radio y televisión, así como en edificios públicos que cuentan con el alertamiento, además de teléfonos celulares.

Senadores atienden simulacro 2025.

Alrededor de 1,200 personas, entre legisladores, asesores, funcionarios, trabajadores y personal de mantenimiento, participaron en el mega simulacro de sismo en el Senado de la República. A las 12:00 horas en punto sonó la alerta sísmica en el marco del simulacro nacional por el 40 aniversario de los sismos de 1985 en la ciudad de México y a 9 años de los ocurridos también en la capital en 2017.De manera ordenada, pero con algunos rostros de tristeza al recordar los dos terremotos que devastaron parte de la Ciudad de México, los trabajadores del recinto Salieron por las 6 puertas que dan a las calles Madrid, París y Paseo de la Reforma.

Activan protocolo por simulacro de sismo en Metro.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), supervisó el protocolo de actuación en caso de sismo, mismo que se realizó en las instalaciones de la red, integrada por 12 Líneas en operación, así como puestos de control de líneas, talleres e instalaciones estratégicas.

Como parte del simulacro 2025, el funcionario encabezó la instalación de un puesto de mando, en el C2 M del Metro, en el que se monitorea a través de cámaras de videovigilancia la operación de la red.

En el puesto de mando también estuvieron presentes el subdirector general de Mantenimiento, Omar Moya, así como el gerente de Seguridad Institucional, Ernesto Velasco, con quienes Rubalcava Suárez coordinó la supervisión de instalaciones y el reporte de incidencias, en estricto apego al protocolo de actuación en caso de sismo, y se mantuvo comunicación continua con los puestos centrales de control.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en Palacio Nacional en el Simulacro Nacional 2025.La jefa del Ejecutivo federal salió de sus oficinas al Patio Central, junto con decenas de funcionarios y trabajadores del recinto histórico. En el Simulacro también participaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Ernestina Godoy, consejera Jurídica de Presidencia.

AIFA participa en simulacro.

Viajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles participaron en el segundo Simulacro Nacional 2025, al sonar la alerta sísmica en punto de las 12:00 del día.

Al interior del complejo aeroportuario comenzó a escuchar la alerta, lo que activó los protocolos para el desalojo no solo de los pasajeros sino también del personal.

Los brigadistas instruyeron a la gente a salir hacia los puntos de reunión, en la Plaza Mexicana para quienes se encontraban en la planta alta y en la zona de jardineras, para aquellos que estaban en planta baja.

Poco a poco fueron saliendo los usuarios del AIFA, así como los empleados de la terminal aérea, de los negocios de venta de comida y de la terminal de autobuses.

El segundo Simulacro Nacional 2025 con motivo del aniversario de los sismos ocurridos en 1985 y 2017 transcurrió con normalidad, de acuerdo a lo reportado por fuentes del AIFA.

Cóndores de la SSC sobrevolaron tras el simulacro.

Cinco helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron sobrevuelos de vigilancia tras la activación de la alerta sísmica como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025.

Los cinco helicópteros recorren las zonas Norte, Centro, Sur, Poniente y Oriente de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Suena la alerta en el Metrobús.

Cuando se activó la alerta, desde el Centro de Control del Metrobús se instruyó alto total de los autobuses.

En estaciones del Metrobús personal de seguridad instruyeron a pasajeros el repliegue a paredes. Posteriormente se procedió a revisar las condiciones de toda la red y de manera paulatina se retomó el tránsito normal de las unidades en las siete líneas.

Clara Brugada participa en segundo Simulacro Nacional.

Segundos después de las 12:00 del día, tras el sonido de la alerta sísmica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, salió del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, por la puerta lateral de avenida 20 de noviembre. A su salida del edificio, la mandataria abordó su vehículo y se dirigió al C5, sin replegarse hacia la plancha del Zócalo capitalino.

Recuerdan familiares a víctimas del Colegio Rebsamen.

A ocho años de la tragedia en el Colegio Rebsamen, donde fallecieron 19 niños, familiares de los menores organizaron una misa en el memorial construido en la Alameda Sur; los padres de tres de los alumnos aseguraron que aún faltan personas por recibir sentencia por lo sucedido.

Durante la misa estuvieron presentes los familiares de los alumnos Raúl Alexis, José Eduardo y Paola Mireya, así como de la trabajadora de la escuela, Gloria González, víctimas tras el derrumbe del colegio particular ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Minutos antes de que comenzará la misa, cuatro coronas de flores fueron colocadas en los pilares del memorial con los nombres de las niñas y niños víctimas.

Oscar Vargas, padre del niño Raúl Alexis, dijo que aún esperan sentencia para dos directores responsables de obra.