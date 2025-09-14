Tormenta tropical "Mario" se reactiva; provocará lluvias BCS

CIUDAD DE MÉXICO.- Los remanentes de "Mario" se organizaron y se intensificó nuevamente a tormenta tropical cuyo centro de localizó a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 9:00 horas, se presentaron vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

El reporte señala que las bandas nubosas del sistema originarán lluvias fuertes, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metro de altura en la costa sur de Baja California Sur.

Se informó que dichas lluvias podrían originar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, así como estar acompañadas de descargas eléctricas. De igual manera, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones.