SMN alerta llegada del Frente Frío 11

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Norte, muy fuerte a intenso, con rachas de viento de 85 a 100 kilómetros por hora (km/h) y con lluvias puntuales a intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), afectará mayormente a los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, originadas por el desplazamiento del frente frío número 11, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su informe diario detalló que se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y fuertes, de 25 a 50 mm, en Hidalgo (regiones Huasteca, Sierra Alta y Sierra de Tenango), Guerrero (costa), Veracruz (regiones Sotavento, Capital y Las Montañas) y Chiapas (norte y sur).

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle de Tulancingo y Altiplanicie Pulquera), Puebla (región Angelópolis), Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Nayarit.

El Norte también provocará rachas de viento de 65 a 80 km/h en Oaxaca, istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. Se estima que dichas condiciones se intensifiquen por la tarde y noche.

Adicionalmente, se prevé oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, y durante la noche en el golfo de Tehuantepec, y de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán, incrementando durante la madrugada del jueves.

Por otro lado, se estiman rachas de viento de 50 a 70 km/h en San Luis Potosí, y rachas de 35 a 50 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y costa de Quintana Roo.

Dichas condiciones serán originadas por el rápido desplazamiento del frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa sobre la vertiente del Golfo de México, y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Las precipitaciones mencionadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Por otra parte, se prevé un marcado descenso de la temperatura en la mayor parte de la República Mexicana, con probabilidad de heladas en los estados de la mesa del Norte y la mesa Central.

Se esperan temperaturas mínimas de 0 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Debido a las bajas temperaturas, el SMN recomendó a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.