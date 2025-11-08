Protección Civil emite recomendaciones por el frente frío 13

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población de 17 estados del país a tomar medidas preventivas por la entrada del frente frío 13, mismo que traerá lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche del sábado y primeras horas del domingo el frente frío 13 ingresará sobre el norte y noreste del país.

Impulsado por una masa de aire ártica, este frente frío ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en algunos estados.

Además, habrá un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país, con posibles heladas en zonas altas; lluvias muy fuertes a torrenciales en regiones del norte, oriente, sureste; y un evento de "Norte" muy fuerte a intenso, con oleaje elevado en las costas.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población:

- Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

- Conducir con precaución y atender las indicaciones de tránsito y autoridades locales.

- Abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.

- Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento.

- Ante la presencia de lluvias, recomendó disminuir la movilidad y mantenerse en un lugar seguro.

- De manera prioritaria también solicitó revisar techos, bajantes y coladeras para prevenir anegamientos.

- Evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

¿Qué estados serán los más afectados?

Los estados más afectados por el frente frío 13 serán:

- Aguascalientes

- Chihuahua

- Ciudad de México

- Coahuila

- Durango

- Guanajuato

- Hidalgo

- Nuevo León

- Puebla

- Querétaro

- San Luis Potosí

- Tabasco

- Tamaulipas

- Tlaxcala

- Veracruz

- Zacatecas

De manera prioritaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

También se alertó por la posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila; así como por oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.