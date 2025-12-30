Descenderán las temperaturas este 30 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un descenso en las temperaturas máximas para este martes 30 de diciembre en la CDMX, por lo que el ambiente será de fresco a templado, habrá cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.

¿Qué se espera para el clima en CDMX?

Durante el día prevalecerán vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico. Durante la madrugada del miércoles 31 de diciembre se espera ambiente de frío a muy frío en la ciudad, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Detalles sobre las condiciones climáticas en la ciudad

En las próximas 24 horas, la temperatura alcanzará un máximo de 18°C por la tarde y mínima de 7°C en las primeras horas del día.Å