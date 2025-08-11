Recomendaciones de Protección Civil ante Vientos Intensos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto en la alcaldía Iztapalapa.

En esta alcaldía se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 60 a 69 kilómetros por hora, en un periodo que abarca de las 17:15 a las 21:00 de la noche.

Además, activó la alerta amarilla por fuertes vientos en las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora.

Ante esto, se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.