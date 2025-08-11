Recomendaciones de Protección Civil ante Vientos Intensos

Recomendaciones de Protección Civil ante Vientos IntensosVarios sectores de la Ciudad de México bajo alerta amarilla por rachas fuertes de viento. Recomendaciones para protegerse ante posibles incidentes.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este lunes 11 de agosto en la alcaldía Iztapalapa.
En esta alcaldía se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 60 a 69 kilómetros por hora, en un periodo que abarca de las 17:15 a las 21:00 de la noche.
Además, activó la alerta amarilla por fuertes vientos en las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se esperan rachas de viento de 50 a 59 kilómetros por hora.
Ante esto, se recomienda a la población guardar o retirar objetos que puedan caer por la acción de los vientos; evitar subir a azoteas, andamios o cornisas; mantenerse alejados de postes de telefonía o eléctricos, así como, extremar precauciones al conducir por la posible caída de ramas o árboles.