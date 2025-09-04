Lorena se degrada a tormenta tropical pero aún genera riesgo de inundaciones y deslaves en México

Lorena se debilitó a tormenta tropical el jueves, pero los meteorólogos advirtieron que aún existe riesgo de que genere inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en partes de la península de Baja California en México.

La tormenta tropical Lorena tenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 mph), indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El vórtice de la tormenta se encuentra a unos 255 kilómetros (155 millas) al oeste de Cabo San Lázaro, México, y se desplaza en dirección noroeste a 11 km/h (7 mph).

Se espera que Lorena siga debilitándose, pero aún podría generar precipitaciones aisladas de hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en partes de los estados mexicanos de Baja California Sur, Baja California y Sonora. Se prevé que el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra persista hasta el viernes.

El gobierno de México suspendió todas las alertas asociadas con Lorena el jueves por la tarde.

Los meteorólogos instaron a la población en la península de Baja California y en el noroeste de México a monitorear el avance de la tormenta.

En Arizona y Nuevo México, el centro meteorológico señaló que podrían registrarse lluvias intensas de hasta 10 centímetros (4 pulgadas), así como inundaciones repentinas aisladas hasta el sábado.

La trayectoria de Lorena aún es incierta, y el pronóstico más reciente indica que el ojo de la tormenta permanecerá en el mar, a poca distancia al oeste de la península de Baja California. Se prevé que Lorena se convierta en un remanente de baja presión para el viernes por la noche.

Por otra parte, el huracán Kiko seguía siendo un huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cerca de 215 km/h (130 mph), de acuerdo con el centro de huracanes. Estaba centrado a unos 2.270 kilómetros (1.410 millas) al este-sureste de Hilo, Hawai, y se desplazaba hacia el oeste a 15 km/h (9 mph).

Los meteorólogos apuntaron que se esperaba que Kiko fluctuara en intensidad durante los próximos dos o tres días.

También había un riesgo creciente de impactos para Hawai por Kiko la próxima semana. Aún es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la intensidad de los impactos, dijeron los meteorólogos, por lo que se alentó a las personas a monitorear el avance del huracán.