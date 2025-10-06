Huracán Priscilla azota el oeste de México con intensas lluvias y fuertes vientos

El huracán Priscilla azotaba el lunes el oeste de México con fuertes lluvias, intensos vientos y oleaje agitado en las zonas costeras y la península de Baja California.

Se emitió una aviso de tormenta tropical para Baja California Sur, desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés), con sede en Miami. También estaba vigente un aviso desde Manzanillo hasta Punta Mita.

El huracán Priscilla se desplaza frente a la costa de México a unos 338 kilómetros (210 millas) al suroeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h (85 mph).

Partes del suroeste de México podrían recibir hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de lluvia de las bandas exteriores de Priscilla hasta el miércoles, lo que representa un riesgo de inundaciones repentinas para los estados de Michoacán y Colima, según los meteorólogos.

Las marejadas de Priscilla estaban alcanzando la costa de México. Es probable que se presenten oleaje y peligrosas corrientes de resaca, indicó el servicio meteorológico.

Se tiene previsto que el huracán se intensifique a categoría 2 en los próximos días.

Cerca de allí, la tormenta tropical Octave se debilitaba a unos 1.385 kilómetros (860 millas) al oeste-suroeste del extremo de la Península de Baja California. La tarde del lunes tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph).