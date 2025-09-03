Se intensifica 'Lorena' a huracán Categoría 1

CIUDAD DE MÉXICO.- La tormenta tropical "Lorena" se intensificó a huracán Categoría 1 esta madrugada en dirección a la costa de Baja California Sur.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH, por sus siglas en inglés) reportó el cambio del fenómeno meteorológico a las 2:54 horas de este miércoles.

A las 3:00 horas, el huracán se ubicaba al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos de 120 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

A las 6:00 horas, el centro de "Lorena" se localizó cerca de la latitud 21.9 Norte, longitud 111.1 Oeste, indicó la dependencia.

"Lorena se está moviendo hacia el noroeste cerca de 15 mph (24 km/h), y se espera este movimiento con una disminución en la velocidad de avance hasta la primera hora del jueves.

"Se espera que un movimiento generalmente lento hacia el norte comience a última hora del jueves y continúe hasta la última hora del viernes. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro de Lorena se mueva paralelo a la costa oeste de la Península de Baja California hoy y el jueves y luego se acerque a la costa el jueves por la noche y el viernes", indicó el CNH.