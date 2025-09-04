Lluvias por 'Lorena' seguirán en BCS

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el huracán "Lorena" disminuyó su velocidad de desplazamiento y se prevé que para este mediodía se degrade a tormenta tropical, las lluvias torrenciales continuarán azotando Baja California Sur, informó el Consejo Estatal de Protección Civil.

Las precipitaciones continuarán por las próximas 48 horas, y serán críticas para las zonas centro y norte de la entidad.

"Hoy y mañana es la lluvia, el sábado ya debe estar mejorando. Al menos todo el día de hoy tenemos intensas a torrenciales. Hoy va a ser un día crítico por todo lo que veíamos aquí en la nubosidad que se está desplazando hacia Baja California. Al menos todo el día de hoy prepárense para las lluvias y el día de mañana. Del sistema vamos a ver poco desplazamiento, pero sí vamos a ver estos sistemas de lluvia prácticamente en las próximas 48 horas", dijo el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez.

La previsión apunta a que "Lorena" tocaría tierra el sábado 6, en Punta Abreojos o La Bocana, pero ya como "pos tormenta".

"Pudiera estar tocando tierra alrededor de las primeras horas del sábado en algún punto cercano a Punta Abreojos o La Bocana, como una pos tormenta tropical", abundó César Villarreal Trasviña, director local de Conagua.

Las clases continuarán suspendidas en todos los niveles educativos este jueves y viernes, mientras que los puertos permanecen cerrados a embarcaciones menores.

Para La Paz y Los Cabos se determinó suspender la venta de alimentos en la vía pública y los aeropuertos operan con normalidad.