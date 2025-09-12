Se forma tormenta tropical 'Mario'

CIUDAD DE MÉXICO.- La tormenta tropical "Mario" se formó en el Pacífico y se prevén lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta se encuentra a 65 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

"Con base en la información de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Trece-E se intensificó a la tormenta tropical Mario, en el océano Pacífico. Se localizó a 65 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h", informó Conagua.

El pronóstico indica que habrán lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, extendiéndose hacia la costa de Jalisco en el transcurso de la tarde de hoy.

La zona de vigilancia establecida es desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, ambas localidades en Michoacán.

"Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado".