Ataque con explosivos a Unidad Antisecuestros en BC

La Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue atacada con explosivos, la tarde es este miércoles en Playas de Tijuana, lo que resultó en varias unidades dañadas.

La FGE confirmó que los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la tarde y que tras la agresión no hubo personas lesionadas.

"Tras realizar una inspección en el área se encontraron lo que pudiera ser vestigios de artefactos explosivos, que a su vez ocasionaron algunos daños materiales en bienes inmuebles de la institución, cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales", se lee en una ficha informativa de la dependencia.

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una publicación en su página oficial en redes sociales en la que lanzó una alerta y exhortó a los ciudadanos estadounidenses que viven en Tijuana a no acercarse área de Playas -donde ocurrió el ataque-.

"Hemos recibido confirmación del reporte de un ataque a oficinas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Baja California en el área de Playas de Tijuana. Los informes iniciales indican que el ataque incluía explosivos con múltiples explosiones reportadas".

Entre las recomendaciones que el consulado emitió pidió a los ciudadanos de su país que es encuentran en la ciudad evitar el área alrededor de cualquier presencia policial continua, monitorea los medios locales para actualizaciones y otras más.

Luego de la agresión fue coordinado un operativo en el perímetro donde ocurrieron los hechos, colocando vigilancia en los puntos de entrada y salida.

El atentado con explosivos se registró apenas un día después de que un agente de la corporación recibiera honores póstumos en las oficinas centrales de la FGE, luego de haber sido asesinado días atrás frente a su hogar.

Este nuevo ataque se suma a una serie de agresiones recientes contra la institución. Apenas hace un par de semanas, vehículos oficiales fueron incendiados en las mismas instalaciones y en otra sede de la Fiscalía. Por esos hechos ya hay personas detenidas.