Turismo canadiense en aumento a pesar de alerta de viaje, afirma Sheibaum

Como lo hizo recientemente con la que lanzó Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la alerta de viaje que ahora hizo Canadá a sus ciudadanos para visitar México, ante la violencia y narcotráfico.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que siguen llegando turistas canadienses, estadounidenses y de otras nacionalidades. "Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos, 11% más de turistas canadienses; o sea que van a seguir llegando, México es hermosísimo", expresó la titular del Ejecutivo federal.

"¿Y estas alertas?", se le preguntó. "Vamos a averiguar con la embajada de Canadá. No sirven de mucho (las alertas) porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país", respondió.

En octubre, la mandataria federal minimizó la alerta que hizo el Consulado de Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos, por el ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California en la zona de Playas de Tijuana.

¿Qué consecuencias tiene la alerta de viaje?

La alerta de viaje emitida por Canadá se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia relacionada con el narcotráfico en varias regiones de México. Sin embargo, la respuesta de Sheinbaum sugiere que el gobierno federal está confiado en la capacidad de México para recibir y proteger a los turistas.

A pesar de las alertas, el turismo sigue siendo un pilar importante para la economía mexicana, y la llegada de turistas canadienses es un indicador positivo en medio de la incertidumbre.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatiza que México sigue siendo un destino atractivo para los turistas, y que las alertas de viaje no reflejan la realidad del país. Con un aumento del 11% en la llegada de turistas canadienses, el gobierno espera que esta tendencia continúe, a pesar de los desafíos de seguridad que enfrenta el país.