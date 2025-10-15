Ejército aplica Plan DN-III en municipio de Suchiate, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRRES, Chis.- La VII Región Militar aplicó el Plan DN-III, en el municipio de Suchiate, como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron durante el martes y provocaron inundaciones y encharcamientos en varias zonas de la cabecera municipal que colinda con Guatemala, a través del río Suchiate.

Como consecuencia de las lluvias que han caído, el río Suchiate, que nace en las montañas del departamento de San Marcos, Guatemala, se encuentra en su máxima capacidad, pero debido que el borde está protegido por un bordo de piedra desde el huracán Stan en el 2005, el caudal no ha salido.

Un funcionario municipal de Protección Civil informó que durante la noche del martes y madrugada del miércoles hay un alertamiento de "lluvias fuertes a intensas", que podrían generar "inundaciones mayores a las que estamos viviendo en este momento", dijo.

Agregó que la VII Región Militar aplicó el Plan DN-III en Suchiate, municipio donde viven un poco más de 44 mil personas, mientras que el ayuntamiento apertura un refugio temporal en la escuela secundaria, José Vasconcelos, para recibir a las familias que estén en riesgo de sufrir inundaciones en sus domicilios.

A las tareas de prevención, se han sumado elementos de la Guardia Estatal, la Guardia Fronteriza, Policía Municipal, Protección Civil están en alerta, ante el desarrollo de las lluvias durante el transcurso de la madrugada del miércoles.

Durante la noche del martes, los soldados de la 36 Zona Militar procedieron a desalojar a familias donde se han registrado inundaciones, para ser trasladadas hacia el albergue.

Protección Civil no ha informado el número de personas afectadas por las inundaciones en Ciudad Hidalgo, que es la cabecera municipal de Suchiate.