Lloverá fuerte en 7 estados de México este jueves

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que en las próximas horas habrá lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros (mm), en Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur).

Caerán intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en Sonora (este y sureste), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), San Luis Potosí (región Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste).

Asimismo, lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Coahuila, Sinaloa, Durango y Nuevo León.

¿Qué condiciones se esperan en el clima?

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que espera viento del sur con rachas de 65 a 80 kilómetros por hora (km/h) con posibles torbellinos en Coahuila; rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); así como evento de surada en Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de 35 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Adicionalmente, prevé oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en costas de Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec, y de 1 a 2 m de altura en costas de Tamaulipas y Quintana Roo.

Indicó que las condiciones mencionadas serán originadas por canales de baja presión al interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, la onda tropical número 39 al sur de Chiapas, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura sobre el noroeste y norte del país, y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos de la Conagua y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

¿Qué se espera en las temperaturas?

Por su parte, el SMN agregó que se esperan durante esta mañana, temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a las bajas temperaturas, recomendó a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.

En contraste, pronosticó temperaturas vespertinas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Por las altas temperaturas, exhortó a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse por tiempos prolongados a la radiación solar, y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.