¡Alerta! apagones y desabasto de luz

Esto se deberá a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha otorgado nuevos permisos de generación eléctrica, advirtió Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

"Nos da tranquilidad en el sentido de que se van a respetar las reglas que están definidas para los actores actuales, pero desgraciadamente no se están dando nuevos permisos de generación en la CRE, lo que estamos viendo es una parálisis administrativa.

"Hoy (ayer) me decían que hay 10 plantas casi por arrancar, pero que no pueden hacerlo porque no han concluido con tramitología y permisos.

"Estudios que hemos visto es que a México le va a faltar electricidad, si no es el año que entra, dentro de dos años, y esto es porque tenemos tres años donde no se han hecho inversiones en el sector", alertó Salinas.

Explicó que si bien la CFE asignó contratos para la construcción de nuevas centrales que estarán listas en dos años, en la práctica tardan tres años en operar.