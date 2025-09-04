Quién es Marian Izaguirre: emiten alerta por desaparición de tiktoker

El pasado martes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán activó la Alerta Alba ante la desaparición de la creadora de contenido mexicana de 23 años Marian Izaguirre en la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con información compartida por las autoridades del estado, Marian fue vista por última vez el pasado lunes 1 de septiembre alrededor de las 18:00 horas, a bordo de un vehículo de color rojo, modelo Kia Río en la ciudad de Uruapan, Michoacán y desde entonces su paradero se desconoce.

En el momento de su desaparición, la tiktoker vestía un pantalón de mezclilla de color claro, una blusa negra, una chamarra de color beige y unas botas de la misma tonalidad. Además, entre los accesorios que portaba, destacan unos aretes largos en forma de corazón de color plata.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Originaria de Michoacán, Flor Marian Izaguirre Pineda es una creadora de contenido y cantante mexicana de 23 años. La intérprete michoacana cuenta con un sencillo titulado "Boom Boom", lanzado en el año 2023.

Cuenta con 321 mil seguidores en Instagram y con más de 3 millones de seguidores en la plataforma de TikTok, Marian construyó una sólida comunidad de fanáticos en redes sociales, en donde compartía sketches de comedia, parodias de la vida diaria y trends virales de baile.

La creadora de contenido ganó popularidad en el año 2020, durante el confinamiento de la pandemia por Covid-19, caracterizando en TikTok a un personaje ficticio humorístico llamado "Super Agente Izaguirre", una agente secreta que no era muy lista pero hacia reír a quien la conociera.

De acuerdo con el contenido publicado en su cuenta de Instagram, Marian es amante del deporte y el ejercicio físico, pues a menudo comparte con sus seguidores sus sesiones de entrenamiento de sus clases de boxeo. Además, entre sus pasatiempos destacan el patinaje y el baile.

Así mismo, en redes sociales Flor muestra su fascinación y admiración por la naturaleza, los animales y la vida silvestre, especialmente por los insectos llamativos y las arañas de aspecto intrigante o extraño. Guiada por su pasión, Flor comparte cada gato, abeja, lagartija, mariposa, pájaro y ser vivo que capta su atención.