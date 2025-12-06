Moreno denuncia un presunto acoso

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a consejeros, militantes y ciudadanos a cerrar filas ante lo que calificó como el acoso del gobierno de Morena. Durante el IX Consejo Político Nacional del partido, aseguró que no abandonará el país pese a amenazas y hostigamiento, y afirmó que su fuerza política actúa de frente y sin nada que ocultar. "Nosotros no nos vamos a ir del país por más complicado que esté, aquí nos vamos a quedar a enfrentar al gobierno corrupto de Morena. Aquí está el PRI", destacó.

¿Qué declaró Alejandro Moreno en el Consejo Político Nacional?

Moreno acusó a Morena de reprimir y silenciar a la disidencia, y aseguró que el PRI no se deja doblegar ni será vencido. Durante el consejo, tomó protesta a 345 consejeros y enfatizó que la militancia está lista para defender al país y sus instituciones, vigilando al gobierno y reafirmando su compromiso de mantenerse como el partido opositor más importante y mejor posicionado del país.

Acciones del PRI ante el acoso del gobierno de Morena

El líder del PRI destacó que su partido se mantendrá firme ante las adversidades y que la unidad es clave para enfrentar los desafíos que presenta el actual gobierno. La toma de protesta de los nuevos consejeros es un paso importante para fortalecer la estructura del partido y su capacidad de respuesta ante las políticas de Morena.

Compromiso del PRI con la defensa de las instituciones

Alejandro Moreno subrayó que el PRI tiene la responsabilidad de defender la democracia y las instituciones del país, asegurando que su militancia está preparada para actuar en defensa de los valores democráticos y de la oposición política en México.