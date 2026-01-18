PRI se declara listo para "competir y ganar" en 2027 y 2030

Durante un encuentro con la militancia priista de Durango, acompañado del gobernador Esteban Villegas, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el PRI está listo para competir y ganar en 2027 y 2030, ya sea en alianzas con otras fuerzas políticas o compitiendo solo.

¿Qué declaró Alejandro Moreno sobre el futuro del PRI?

En el acto, en el que se reconoció el "gran trabajo" del mandatario estatal en favor de las familias duranguenses, que lo ha colocado como uno de los mejor calificados, el dirigente tricolor sostuvo que rumbo a 2030 el PRI va a encabezar la reconstrucción nacional, no por capricho ni por ambición personal, sino porque México necesita liderazgo con carácter.

"No improvisados. No aventureros. No ocurrencias. No enclenques ni tibios, de esos que avientan la piedra y esconden la mano, ni de los que a la menor provocación salen despavoridos o se esconden tras las redes sociales", advirtió.

En su mensaje ante los priistas de la entidad, acompañado de la secretaria general del partido, Carolina Viggiano; los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, así como la dirigencia del tricolor en Durango, encabezada por Daniela Soto Hernández, Moreno Cárdenas precisó que lo que está en juego es el futuro de México.

Expuso que en Morena "son brutos para todo y más para gobernar", y eso se siente en las calles. "Ahí están las protestas. La gente está harta, cansada y con ganas de alzar la voz. Médicos, transportistas, comerciantes, productores; hablamos de la gente cuyo trabajo sostiene a este país", indicó.

Acciones del PRI en Durango y críticas a la administración actual

Alejandro Moreno argumentó que Morena no solo es un mal gobierno, es el peor mal para México, ya que en siete años han destruido el país. Explicó que eliminaron los equilibrios democráticos que costó décadas construir, terminaron con los contrapesos, la división de poderes, sometieron el Poder Judicial; pisotearon la rendición cuentas y han destruido el modelo democrático.

En ese sentido, destacó que primero se robaron la mayoría en el Congreso, que no les dio el pueblo, y después utilizan el poder para acallar y perseguir a quien piensa distinto.

Por otra parte, advirtió que el gobierno de Estados Unidos tiene puesta la mirada en México porque sabe que "estos cínicos y corruptos de Morena" tienen un pacto directo con el crimen organizado, y eso, mientras no cambie, lo va a sufrir todos los días el pueblo de México.

Aclaró al gobierno de Morena que "aceptar ayuda no es entregar a la nación. La cooperación internacional no es sometimiento. Entiéndalo bien. Están rebasados. No pueden con el país y el pueblo de México está pagando las consecuencias. Un país sin instituciones fuertes es un país débil frente al mundo y nos ponen en riesgo a todos los mexicanos".

El presidente del PRI aseguró que "este país no se entrega. Este país se defiende y, si para defenderlo hay que seguir levantando la voz, aunque incomode al poder, lo vamos a seguir haciendo aquí, y lo vamos a seguir haciendo en todo el mundo".

Impacto de las declaraciones de Moreno en la comunidad política

Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, a los organismos multilaterales y a quienes creen en la libertad, a que estén muy atentos de lo que pasa en México, para que sepan quiénes son los impresentables, los cínicos y corruptos de Morena, que están entregando al país al crimen organizado.