PRI fija estrategia para vencer a Morena en 2030

Antes de buscar un candidato o candidata presidencial para 2030, lo importante es construir un gran frente opositor, advirtió el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, al anunciar que su partido no volverá a apoyar "inventos" y "ocurrencias" como los de 2018 y 2024, al referirse a las candidaturas de José Antonio Meade y Xóchitl Gálvez, quienes no son militantes priistas.

¿Qué declaró Alejandro Moreno sobre las candidaturas presidenciales?

En rueda de prensa recordó que en ambos comicios el PRI recibió sendas "madrizas", por lo que ya no está dispuesto a repetir el experimento. "Ya nos dieron dos, pues, una tercera madriza, inventos, no, porque se va a ir el país entre las patas, porque se va a romper la libertad del régimen democrático. Entonces, no hay que inventar, hay que ir con los que saben. Tenemos que dar resultados".

Acciones del PRI ante las elecciones de 2030

El dirigente del partido tricolor no descartó la posibilidad de postularse como candidato presidencial, y aseguró que derrotar a Morena es sólo cuestión de tiempo. "Morena va a caer, se los aseguro", expresó.