denuncia PRI en México narcoterrorismo

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expuso que las narco minas en campos en el país, sobre todo en regiones como Michoacán, donde se está asesinando a la población con estos explosivos, es un signo de que el narcoterrorismo existe en México y que Morena lo solapa.

"Narco minas en los campos de México. Morena ya no solo entregó el país al crimen organizado: le dio las llaves del territorio, del poder y del miedo", publicó en sus redes sociales.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Denunció que un productor de aguacate fue asesinado por una mina terrestre en Cotija, Michoacán. "¿En qué clase de país se permite que el crimen organizado coloque explosivos como si fuera zona de guerra? En uno donde el gobierno es parte del problema."