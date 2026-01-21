PT pide fast track para avalar a Gertz Manero

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este martes el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y ante los organismos internacionales con sede en ese país, enviado por la Secretaría de Gobernación.

El documento, remitido por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será turnado a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Permanente para su análisis y eventual dictaminación, lo que permitiría avanzar en el proceso de ratificación en los próximos días.

Reacciones en el Congreso sobre el nombramiento

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, se pronunció a favor de que la designación sea avalada mediante un procedimiento expedito. Señaló que es necesario que la embajada mexicana en el Reino Unido no permanezca vacante y que el país esté debidamente representado en el exterior.

En la misma línea, legisladores de Morena, como Ricardo Monreal e Ignacio Mier, consideraron que no existe impedimento legal para que la Comisión Permanente apruebe la ratificación una vez que el nombramiento sea dictaminado en comisión, subrayando que dicho órgano cuenta con las facultades constitucionales para hacerlo.

Proceso de ratificación del embajador en el Reino Unido

En contraste, la bancada del PRI adelantó que votará en contra del nombramiento de Gertz Manero, al argumentar que no pertenece al Servicio Exterior Mexicano de carrera. El líder priista Rubén Moreira afirmó que su partido ha mantenido una postura consistente de rechazar designaciones diplomáticas que no recaen en funcionarios formados dentro del servicio profesional.