Encinas presenta credenciales ante la OEA

Alejandro Encinas Rodríguez presentó este miércoles sus cartas credenciales como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante una ceremonia realizada en la sede del organismo en Washington, D.C., ante el secretario general Albert R. Ramdin.

¿Qué objetivos tiene Alejandro Encinas en la OEA?

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Encinas señaló que su encargo estará enfocado en promover la cooperación y el entendimiento regional para impulsar una prosperidad compartida en el continente americano, bajo una visión que no deje a nadie atrás ni excluya a ningún país.

Acciones de México en la OEA bajo el liderazgo de Encinas

Durante su discurso oficial, el embajador afirmó que México reconoce a la OEA como un espacio multilateral fundamental para el diálogo respetuoso, la construcción de consensos y la cooperación solidaria entre los Estados del hemisferio. Asimismo, subrayó el compromiso histórico del país con el derecho internacional y la solución pacífica de controversias.