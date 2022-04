Alejandra Cuevas acusa al fiscal Gertz Manero de "misógino" y de "inventar delitos" (Video)

Desbarataste a la madre de tus tres hijas, a la esposa de tu hermano, a mí me metiste a la cárcel, ahora le avientas a la FGR a mi hija @Anapaulaa74 y a la novia de mi hijo @gcastillocuevas. Gertz el misógino que fabrica delitos #DePendejaNoTengoUnPelo".

A un mes y dos días de que salió de prisión, el pasado 28 de marzo, Alejandra Cuevas acusó al titular de la FGR de usar pasaporte falso para entrar a Estados Unidos y tener dos aviones para viajar a París, Ibiza, Madrid y Santa Mónica, California.

Sin embargo, hace énfasis en un tema: "Lo que más me ha hecho ruido estos días son las famosas grabaciones en las cuales se cometen una cantidad de ilícitos entre tú y Juan Ramos. Y de ahí tomo la parte de la misoginia".

Cuevas continúa: "Es una misoginia que has tenido toda tu vida Alejandro. Empezaste con Martha, tu esposa, a la cual desbarataste y nunca le permitiste volver a ver a sus tres hijas. Seguiste con mi mamá a matarla en vida como lo lograste al encarcelarme a mí. Me encarcelaste a mi casi año y medio. Y ahora culpas a mi hija, y no nada más a mi hija, ahora a la novia de uno de mis hijos. Todo eso es una misoginia. Te pregunto: ¿continuarás con la misoginia?".

Al final del video, asegura: "Te quiero decir, en esas grabaciones dijiste ´vieja pendeja´. Te quiero decir que ¡de pendeja, no tengo un pelo Alejandro!".

El pasado 28 de marzo, Alejandra Cuevas obtuvo un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocía que no tenía responsabilidad en la muerte del hermano del fiscal –en septiembre del 2015-, como éste la acusó. La autoridad ordenó su libertad inmediata de la cárcel femenil de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa, donde estuvo presa 528 días.