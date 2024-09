Anulan elección en alcaldía Cuauhtémoc, ¿ahora qué sigue?

CIUDAD DE MÉXICO.- Alessandra Rojo de la Vega precisó que seguirá dando la batalla para defender su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que acudirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir la nulidad de la elección que ayer por la noche determinó el Tribunal Electoral local.

Gracias al voto de calidad del presidente interino del TECDMX, Armando Ambriz, se anuló la elección en la Cuauhtémoc argumentando que Rojo de la Vega ejerció violencia política de género en contra de la candidata perdedora Catalina Monreal.

"Vamos a ser lo necesario para señalar la corrupción y el gran error que se cometió... Ya varias veces nos ha dado la razón la Sala Regional en corregirle la plana a este presidente magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y seguramente no será la excepción, nos va a dar la razón y va a ratificar nuevamente este triunfo contundente que tuvimos en Cuauhtémoc", dijo al asistir a las instalaciones del Congreso local.

Añadió: "Confío en que harán lo correcto porque lo han venido haciendo durante estos tres meses que han querido arrebatarnos a la mala lo que no pudieron a la buena, confío en que harán una buena actuación porque nos asiste la razón, la justicia y la legalidad".

En este sentido, apuntó que va a resistir hasta el final porque no es un triunfo de Ale Rojo de la Vega, es un triunfo de las vecinas y vecinos y "vamos a resistir junto a ellos y luchar hasta el final".

Rechazó haber ejercido violencia política de género y lamentó que Catalina Monreal utilice este tema para un "berrinche".

"Por supuesto que no (no ejercí violencia política de género), y lo vemos porque fue su último intento: el primer intento que tuvo de robarse la elección fue este supuesto fraude y ordenando dos veces este recuento total ilegal; luego un supuesto rebase de topes de campaña, y la última que le quedaba es este recurso, que es muy lamentable por quienes somos feministas, las organizaciones y colectivas se están organizando para levantar la voz porque no se vale que utilicen una causa justa y necesaria en este país para un berrinche y capricho de una familia corrupta", acentuó.

Por último, dijo que se siente fuerte y con ganas de seguir dando la batalla porque "se toparon con una mujer activista que no se da por vencida, que no se rinde y no tengo duda que el 1 de octubre estaré tomando protesta porque eso decidió la gente aquí".