Feria Turística en Alcaldía Álvaro Obregón promueve Nuevo León para Mundial Fútbol 2026

La alcaldía Álvaro Obregón es sede de una feria turística para promover a Nuevo León, con motivo de las justas de fútbol mundialistas que se llevarán a cabo en el estado, el año entrante.

Se trata de una feria de promoción turística, cultural, artesanal y gastronómica, que está instalada en la Casa Jaime Sabines, en el barrio de San Ángel.

A 300 días de que comience el Mundial de Fútbol 2026, del que México compartirá sedes con Estados Unidos y Canadá, la feria en la alcaldía Álvaro Obregón es una invitación a conocer los atractivos que tiene Nuevo León para quienes deseen visitarlo con motivo de alguno de los cuatro partidos de fútbol que albergará la entidad, afirmaron representantes del gobierno estatal durante la inauguración de la feria.

"Faltan 300 días, ya muy poquito y queremos recibirlos con los brazos abiertos en Nuevo León", afirmó Maricarmen Martínez, secretaria de turismo de Nuevo León.

Los partidos de fútbol mundialistas que se disputarán en Nuevo León están programados para el 14, 20, 24 y 29 de junio del año entrante.

La feria "Nuevo León, ponte nuevo, ponte mundial" estará instalada los días 15, 16 y 17 de agosto en un horario de 10 a 18 horas.

En la feria se puede encontrar comida típica de Nuevo León, artesanías, promociones para eventos y juegos familiares.