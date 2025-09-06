Alcalde de Celaya denuncia amenazas y balas en su hogar

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez (Morena), señaló que hace dos meses le dejaron balas en su casa, y dijo que durante su mandato ha recibido amenazas y presiones.

En entrevista colectiva reveló que también a integrantes de su gabinete les dejaron proyectiles en sus vehículos.

"Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros, nos dejaron balas a mí, al director de Fiscalización (Eduardo Griss Kauffman) y al de Desarrollo Urbano (Luis Martín González Guzmán) por poner un ejemplo", aseveró.

Ramírez Sánchez acudió este viernes a la explanada de la Feria de León, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum presentó las acciones de su administración en su primer año de gobierno.

El edil dijo que desde el momento en que tomó la decisión de ser presidente Municipal, sabía que iba a haber muchos problemas "y estoy decidido a afrontarlos".

Agregó que en casi once meses que lleva en el cargo, ha tenido presiones de diversas formas, como manifestaciones y amenazas.

El 22 noviembre de 2024 denunció haber sido amenazado por el crimen organizado que le ha pedido varias Direcciones del área de Seguridad para controlarlas.

En ninguno de los casos presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero pidió apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que reforzó su seguridad personal con la Guardia Nacional. Ante el hecho junio pasado, le enviaron más elementos.

"Yo la puedo poner (la denuncia), ¿pero a quién acusamos de que nos pusieron las balas?", acotó.

Dijo que las amenazas podrían atribuirse a grupos delictivos o a otros actores porque "hay muchos intereses".

El edil mencionó el reciente desmantelamiento de puestos que se habían establecido en la banqueta (calle Antonio Plaza) cerca de la Central Camionera.

Dijo que seguirá haciendo cosas buenas por Celaya y dará la razón a quien la tenga, pero no aceptará presiones.