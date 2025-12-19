Develan billete conmemorativo y álbum del Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la develación del billete de Sorteo Zodiaco Especial 1730, con motivo del lanzamiento del Álbum de Colección Mundialista 1970-1986-2026.

Durante el evento, la mandataria capitalina afirmó que los billetes de este álbum recuerdan que "la cultura popular también construye nación", y señaló que con esta colección "estamos preparados" para no olvidar el Mundial de 2026, del que la CDMX será sede.

"Decimos que con estos billetes y con esta colección estamos preparados para no olvidar el acontecimiento del próximo año, que es el Mundial 2026, porque podremos contar con este billete. Así que, hago un llamado a los capitalinos, a las capitalinas, que compremos el billete de la Lotería. No uno, toda la colección", pidió.

Brugada Molina reconoció a la Lotería Nacional por cerrar el año un homenaje al Mundial del próximo año y a los otros mundiales de los que ha sido sede México.

¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial 1730?

La mandataria destacó las obras y eventos que tendrá la CDMX en los próximos meses como parte de los preparativos para la Copa del Mundo del próximo año, entre ellas resaltó la construcción de 300 canchas por parte del Gobierno de la ciudad y 200 más de parte de las alcaldías para que "toda la sociedad pueda vivir el Mundial, no solo como espectadora, no solo a través de pantallas, sino jugando con el deporte".

Acciones de la autoridad para el Mundial 2026

Asimismo, adelantó que el 22 de febrero de 2026 se buscará romper el Récord Guinness con la clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo.