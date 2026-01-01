Modifican subsidio al empleo para mantener los beneficios

El gobierno federal ajustó el subsidio al empleo para que los trabajadores con ingresos de hasta 11 mil 492.66 pesos mensuales mantengan sus beneficios fiscales, tras el aumento de 13% al salario mínimo y las nuevas tarifas del impuesto sobre la renta (ISR). Para enero de 2026 se aplicará un régimen transitorio que eleva temporalmente el porcentaje del subsidio de 13.8% a 15.02% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 536.22 pesos.

¿Qué cambios trae el ajuste al subsidio al empleo?

El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que estas modificaciones buscan proteger el ingreso disponible de la mayoría de los trabajadores y asegurar que el subsidio al empleo siga siendo efectivo ante el incremento del salario mínimo. La medida se aplicará únicamente durante enero, hasta que se publique la nueva UMA para 2026 en febrero.