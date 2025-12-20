AICIM pone en marcha operativo vacacional

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que reforzará los protocolos de atención a pasajeros durante la temporada de vacaciones de invierno, que se extenderá hasta el martes 6 de enero de 2026, ante el incremento esperado en la afluencia de viajeros.

¿Qué medidas implementa el AICM para las vacaciones?

Como parte de las medidas, el AICM habilitó dos canales de comunicación disponibles las 24 horas a través de WhatsApp, con el objetivo de atender dudas, aclaraciones y brindar información oportuna a los usuarios que transiten por las terminales aéreas.

Asimismo, se brindará apoyo especial a los pasajeros, con énfasis en los adultos mayores, mediante el personal de seguridad desplegado dentro del aeropuerto capitalino, a fin de facilitar su traslado y estancia en las instalaciones.

Detalles sobre el apoyo a adultos mayores en el AICM

El Programa Apoyo al Pasajero se mantiene activo, con la participación de 40 colaboradores encargados de orientar a los viajeros sobre la ubicación de aerolíneas, áreas de migración, aduanas, taxis y otros servicios dentro del aeropuerto.

En materia de seguridad, al menos 6 mil 700 elementos reforzarán los operativos de vigilancia en ambas terminales y en las vialidades aledañas, con el propósito de garantizar la protección de pasajeros, visitantes y trabajadores. El AICM recordó además que cuenta con servicio médico equipado para atender cualquier emergencia que se presente durante el periodo vacacional.